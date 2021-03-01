«Пронесло» – первый привившийся «Ковишилдом» украинский врач поблагодарил Бога

Врач-реаниматолог из города Черкассы Евгений Горенко, который первым на Украине привился непроверенной индийской вакциной «Covieshield», заявил, что чувствует себя хорошо, и благодарит за это Бога.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в комментарии украинскому изданию «Страна.УА».

Между тем, сам врач подвергся жесточайшей критике со стороны коллег и граждан, которые не верят, что он укололся индийским препаратом, и подозревают реаниматолога в постановке, чтобы угодить властям.

«Слава Богу, все хорошо. Энному количеству ваших коллег говорю вот такую фразу: «Пожалуйста, сейчас очень много интересной информации, в соцсетях». У меня нет абсолютно никакого желания общаться с журналистами. Объясню, почему. Потому что тот объем дерьма, который выливают на меня, – архибольшой», – жалуется Горенко.

Между тем, в Черкассах у некоторых медиков появились побочные эффекты после прививки.

Напомним, ранее главный инфекционист Винницкой области отказалась прививаться «Ковишилдом».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.03.21

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