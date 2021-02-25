Главный инфекционист Винницкой области отказалась прививаться «Ковишилдом» Зеленского

Главный инфекционист Винницкой области Лариса Мороз заявила, что закупленная в Индии вакцина Covishield не является безопасной.

Напомним, накануне по распоряжению президента Зеленского на Украину доставили партию никем до конца не проверенного и не зарегистрированного аналога AstraZeneca для бедных стран – индийского антивирусного препарата Covishield, с сомнительной эффективностью и неизученными побочными эффектами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», отказ от прививки Лариса Мороз объяснила тем, что индийская вакцина прошла только два этапа испытаний.

«Эта вакцина начинает третью фазу клинических испытаний в феврале в Индии. То есть, никто еще не озвучил основного показателя этой вакцины – ее эффективности, какой процент она позволяет избежать тяжелых форм болезни и летальных исходов. Есть информация, что AstraZeneca не отвечает за эффективность и качество этой вакцины», – приводит слова инфекциониста «Украина.Ру» .

Напомним, ранее президент Украины объяснил отказ Киева от российской вакцины тем, что «украинцы не кролики, чтобы ставить на них эксперименты».

Между тем, вчера Литва посоветовала Украине не уповать на поставку вакцины из ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.02.21

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