Провальная вакцинация лишает Украину безвизового режима с ЕС

Украина провалила кампанию всеобщей вакцинации населения. Первая партия индийской вакцины в 500 тысяч доз поступила только сегодня. Этого хватит лишь на 250 тысяч человек.

Крупная партия в 15 миллионов доз ожидается к июлю, однако никакой уверенности ни по точному времени её прибытия, ни по заявленному количеству ни у кого нет.

Кроме того, Украина не демонстрирует никаких успехов в борьбе с распространением эпидемии и эффективным лечением больных Covid-19. Всё это ведёт к тому, что хвалёный «безвиз» с Европой «превратится в тыкву».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявили украинские эксперты.

«Вакцинация у нас так и не начата, и мне не понятно, когда начнется в полном объеме. Когда министр летит в Индию для того, чтобы привезти 500 тысяч доз – это примерно 2 дозы на одного, то есть, 250 тысяч человек могут привиться. Кто это? Кому дадут?..

Мы собираем по сусекам. То говорили о китайской вакцине, о каких-то поставках, внятных объемах. Сейчас бегают по всему миру, собирают какие-то недоборы, кто чем поделится. О чем это говорит? О том, что данный комплекс мероприятий оказался полностью сорван», – констатировал украинский политтехнолог Николай Волгов.

«Смешно, когда министр здравоохранения летит под 20 часов в Индию, тратит свое рабочее время, чтобы посмотреть, сколько вакцины в ящиках. Представьте себе этот объем (пара ящиков)... Может быть на рабсиле сэкономить, самому помочь погрузить...», – негодует Волгов.

Его поддержал политический эксперт Руслан Бизяев, который предрёк полный провал антиковидной кампании украинскими властями.

«Фактически у нас не могут завезти сейчас никакую вакцину, потому что не хватает, а влияет политический процесс. То есть, кто получит доступ к бюджету, который выделен на вакцинацию, который будет постоянно расти? У нас же сейчас ковид перешел из острой формы в хроническую. Мы все понимаем, что в 2021 году никто из ковида не выйдет, по большому счету», – сказал Бизяев.

«Во-первых, надо что-то привезти. Надо начать хоть какую-то вакцинацию. Потому что, если не будет вакцинации, то безвизовый режим превратится в тыкву…

Если ты не вакцинируешься, ты выпадаешь из мировой повестки дня. Хоть что-то, но делать надо. Хоть криво-косо, но как-то делать надо!», – приводит «ПолитНавигатор» слова эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.02.21

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