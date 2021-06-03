Пароль: «Я оккупирован» – Украина зазывает пенсионеров Крыма и Донбасса на вакцинацию

Минздрав Украины оборудует пункты вакцинации для жителей Крыма и ЛДНР в возрасте 65 лет и старше рядом с погранпереходами на территории «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер-министр Украины, министр «по вопросам временно оккупированных территорий», первый заместитель главы украинской делегации в минской Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Алексей Резников.

Российским пенсионерам предлагается вакцина CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech с эффективностью до 60%. Желающие должны обязательно указать, что они проживают на «оккупированной территории».

«Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия Covid-19: 0 800 60 20 19. Во время разговора, оператору необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупирован), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки. Оператор осуществит запись на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту – в случае его отсутствия», – говорится в сообщении украинского Минздрава.

Оформленный идентификационный номер будет передаваться на погранпереходы для пропуска на вакцинацию. Прививочные пункты откроют на подконтрольной Киеву территории в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Для повторной прививки необходимо будет повторить процедуру регистрации.

Отметим, что на Украине зафиксированы самые низкие темпы вакцинации в мире. Ранее Киев наотрез отказался от российской вакцины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.06.21

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