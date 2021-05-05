Украина не преодолеет пандемию даже в 2022 году – киевские эпидемиологи

Эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться на Украине не раньше 2023 года. Низкие темпы вакцинации и дефицит самих вакцин не позволят преодолеть пандемию даже в следующем году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в украинском Институте эпидемиологии и инфекционных болезней.

По словам учёных, главным средством преодоления эпидемии является только массовая вакцинация, которая фактически провалена на Украине.

«При сохранении текущих темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет только в 2023 году», – отметили в институте эпидемиологии.

Между тем, накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов в очередной раз заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не разрешит применение российской вакцины «Спутник V» на территории Украины для профилактики COVID-19.

Отметим, что на Украине фиксируется катастрофический провал прививочной кампании. На сегодняшний день вторую дозу вакцины получили менее трёхсот человек. Общее количество привитых первой дозой составляет менее 800 тысяч.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.05.21

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