По всей Украине работают 17 пунктов вакцинации

На Украине почти прекратился процесс вакцинации населения, который и так был одним из самых медленных в мире. В последние сутки прививку получили всего 1 325 человек в 11 из 25 регионов страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает министерство здравоохранения Украины.

Отмечается, что по всей стране работают лишь 17 стационарных прививочных пунктов. В отдалённые посёлки направлены всего 28 мобильных бригад.

С начала прививочной кампании на Украине, которая стартовала в феврале 2021 года, вакцинировано 978 352 человека. Обе дозы вакцины получили 75 787. Записались на прививку 584 464 людей.

Напомним, в киевском Институте эпидемиологии и инфекционных болезней считают, что Украина не преодолеет пандемию даже в 2022 году.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.05.21

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