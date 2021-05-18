На Украине нашли замену трем опальным министрам и премьеру

На Украине нашли замену трем опальным министрам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14 мая президент Владимир Зеленский предложил добровольно уйти в отставку министру инфраструктуры Владиславу Криклию, министру экономики Игорю Петрашко и министру здравоохранения Максиму Степанову.

Причины отставки в офисе президента Украины объяснили тем, что в министерстве развития экономики «ощущался определенный дефицит инициатив», министерство инфраструктуры допустило «просчеты в управлении отраслью», а минздрав не контролирует эпидемию коронавируса, не может наладить процесс вакцинации и при этом предоставляет «липовую» статистику.

Отметим, что Криклий и Петрашко сразу согласились покинуть министерские кресла, а Степанов взял время на размышление. Однако участь его, судя по всему, уже решена: всем трем министрам найдена замена. Голосование за новые кандидатуры состоится сегодня.

Накануне фракция «Слуга народа» согласовала на должность министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, на должность министра здравоохранения Виктора Ляшко, на должность министра экономики, а заодно и первого вице-премьер-министра Алексея Любченко. При этом Любченко прочат дальнейший карьерный рост: в ближайшее время он может сменить на посту украинского премьера Дениса Шмыгаля.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.05.21

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