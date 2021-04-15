Киев предложил испытать израильскую вакцину на украинском населении

Израиль разработал вакцину от коронавируса, но для третьей фазы испытаний требуется большое количество добровольцев. Украина вызвалась помочь израильской фармкомпании, предоставив для испытаний свою территорию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с инициативой выступил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

«В процессе переговоров стало известно, что Израиль заканчивает второй этап испытаний своей вакцины от Covid-19 в середине лета. Украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с последующей возможностью производства вакцины, в том числе и на наших мощностях. Израиль пока изучает указанное предложение и, я надеюсь, что оно будет воспринято положительно», – написал украинский посол в соцсетях.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.04.21

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