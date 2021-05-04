Минздрав Украины связал отказ Киева от российской вакцины с «информационной гигиеной»

Киев ни при каких обстоятельствах не разрешит применение российской вакцины «Спутник V» на территории Украины для профилактики COVID-19.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в очередной раз заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Моя позиция принципиальная и неизменная: «Спутника» в Украине не будет», – написал он у себя в Фейсбуке.

При этом Степанов обвинил в «сознательной глупости или подыгрывании России» тех, кто подвергает сомнению эффективность ранее завезённых на Украину вакцин и «навязывает людям страхи».

«Поэтому я призываю украинцев быть умнее, не верить фейкам, соблюдать не только личную, но и информационную гигиену», – написал глава украинского минздрава.

Напомним, ранее Степанов заявил, что минздрав не выдаст иммунные паспорта украинцам, привившимся «Спутником V» в Белоруссии.

Отметим, что на Украине фиксируется катастрофический провал прививочной кампании. На сегодняшний день вторую дозу вакцины получили менее трёхсот человек. Общее количество привитых первой дозой составляет менее 800 тысяч.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.05.21

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