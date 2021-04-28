Киев не выдаст иммунные паспорта украинцам, привившимся «Спутником V» в Белоруссии

Украинцы, получившие прививку российской вакциной в Белоруссии, не будут внесены на Украине в электронную базу вакцинированных для разрешения на выезд в Евросоюз.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так он отреагировал на сообщения об организованных турфирмами вакцинных турах в Минск, которыми воспользовались многие украинцы. Напомним, Белоруссия уже производит «Спутник V» на собственных фармпредприятиях.

«Если такие туры существуют, я бы посмотрел, как украинцы, которые привились «Спутником» в Беларуси, будут получать свидетельство о вакцинации, чтобы выехать в Европу или любую другую страну. Где они его будут брать? Все они должны получить соответствующие свидетельство от властей Беларуси.

Интересно, как у них организован процесс. Потому что все люди, которых вакцинируют в Украине, есть в базе данных. И после того, как мы согласуем режим введения подтверждающих документов, например, иммунного паспорта, мы сможем предоставить подтверждения гражданам в электронном виде или в распечатанном. Что тогда будут делать те, кто получал вакцину «Спутник» в Беларуси? Не понимаю», – пригрозил Степанов.

Отметим, что на Украине фиксируется катастрофический провал прививочной кампании. На сегодняшний день вторую дозу вакцины получили всего лишь десять человек. Общее количество привитых первой дозой составляет 11 тысяч.

Симферополь, Валентин Карамазов

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