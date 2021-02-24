Литва советует Украине не уповать на поставку вакцины из ЕС

Европейский союз может поделиться вакциной от коронавируса с Украиной только в случае образования её излишков. Однако, когда они появятся – не знает никто.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Он пообещал ещё раз поговорить с коллегами из других стран, но не гарантирует положительного результата.

«Мы попросим друзей в Европе присоединиться к нашей инициативе и помочь Украине. Безопасность Европы в наших руках. Когда? Я думаю, еще рано отвечать на этот вопрос. Сегодня очень важно показать политическую цель, что это будет сделано, когда такой излишек появится» – попытался обнадёжить украинцев литовский министр.

Отметим, что Украина до сих пор не получила ни одной дозы вакцины в рамках международной программы COVAX для беднейших стран.

В этой связи глава МИД Украины попросил страны ЕС проявить хотя бы минимальную солидарность с «Незалежной».

«Мы сотрудничаем с ЕС, в частности, с инициативой COVAX. Насколько мне известно, в ряде стран ЕС вакцинация идет не по плану, отстает от графика из-за сумасшедшего спроса на вакцины в мире. Пандемия COVID – это тест на глобальную солидарность. Вопрос не в количестве вакцин, которые одна страна может передать другой. Вопрос в готовности чем-то с кем-то делиться», – приводит слова Кулебы «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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