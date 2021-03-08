Никчёмность проекта «Украина – це Европа» всем очевидна – киевский политолог

Национальная идея «Украина не Россия» не работает и давно себя изжила. Попытка киевской пропаганды выдать Украину за «прародительницу европейской цивилизации» и «основательницу Российской империи» ничего, кроме смеха в Европе и той же Москве не вызывает.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Виталий Портников.

По его словам, Украина должна полагаться исключительно на собственные силы и «отстраиваться» от себя, а не от извечного противостояния с Россией.

«Я считаю, что нам нужно научиться смотреть на себя не только своими, но и чужими глазами… Мы десятилетиями живём в состоянии «доказать, что мы не Россия, а что-то отличное от России». Никому из наших соседей такое даже на ум не приходило – белорусы знают, что они почти Россия, а поляки и финны даже не задумываются, Россия они или нет», – заметил эксперт.

Он призвал избавиться от национальных комплексов, как можно скорее.

«А мы всё время живём в такой ситуации, при которой мы хотим быть конкурентами России, мы хотим быть нацией, которая создавала Российскую империю, а сейчас решила, что создаст что-то другое.

Когда украинцы перестанут быть не только колониальной, но и имперской нацией, у них появится шанс на удержание этой государственности на более продолжительное время, и, может, эта государственность будет чем-то отличным от российской государственности. Пока этого не произошло», – приводит слова Портникова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.03.21

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