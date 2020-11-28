Повод для гордости: Украина оказалась единственной из беднейших стран, которой не списали долги

Западные кредиторы уверены, что несмотря на пустую государственную казну и полное обнищание населения, у украинских чиновников и олигархов достаточно наворованных средств, чтобы погасить все долги «Незалежной» перед Международным валютным фондом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

По его словам, МВФ требует от украинских властей на деле побороть коррупцию и показать реальные результаты «эффективного управления» страной, прежде чем рассчитывать на частичное списание долгов.

«Выясняется, что МВФ будет списывать и замораживать долги бедным странам, но только не Украине, потому что коррупция и низкая компетентность. Вот два главных тезиса МВФ. И они правы. Они правильно говорят: вы умеете делать блестящие видосики, прекрасно имитировать государственную деятельность, но покажите хотя бы один управленческий результат.

Даже не про эффективность речь идет, а просто про управленческий результат. То есть, принято какое-то решение по цепочке законодательной – исполнительной власти и получен какой-то результат. Даже этого нет», – приводит слова Небоженко «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне Международный валютный фонд отказался предоставлять Украине транш экстренной помощи (emergency finаnce), предусмотренный для беднейших стран, которые не справляются с эпидемией коронавируса.

Киевские власти надеялись за счёт этих денег компенсировать отсутствие средств из-за приостановки разработанной в МВФ долгосрочной программы кредитования Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.11.20

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