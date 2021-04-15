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Четверг, 15 апреля 2021, 15:07 мск

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Зеленский надёжно обезопасил Украину, сделав её никому не нужной – украинский эксперт

Фото: livestory.com.ua

Президента Украины Владимира Зеленского следует считать «лучшим защитником Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политический эксперт Михаил Чаплыга.

По его словам, за два года своего президентства Зеленский довёл страну до такого состояния, что колонизировать или захватывать её уже нет желания – ни у Запада, ни у России.

«Лучший защитник Украины – это Зеленский. А знаете почему? Потому что – чем беднее и безграмотнее эта нищая страна, тем меньше шансы, что на неё нападут. Храни Господь на это напасть, а потом этим управлять. Лучшая тактика, это спалить сарай и всех в землю. Лучше всё деиндустриализовать, землю продать, месторождения ископаемых распродать, а остальное вывезти», – приводит слова украинского эксперта издание «Донбасс Сегодня».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.04.21

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