Украине предрекли смерть последних живых секторов экономики

Украина вводит третий с начала пандемии тотальный локдаун, который добъёт последние работающие отрасли экономики страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аналитик института Growford, украинский экономист Виктор Скаршевский.

По его словам, жёсткие карантины не улучшают ни эпидемиологическую ситуацию, ни состояние медицины в целом, зато наносят смертельные удары по бизнесу.

«Эти карантины привели к ухудшению уровня жизни, к уменьшению доходов людей, к росту бедности, но не к переоборудованию медицины. К сожалению, мы и дальше будем наблюдать нехватку койко-мест, мест, обеспеченных кислородом. И мы и дальше будем наблюдать разорение бизнеса.

Кстати, при первом карантине 30% ресторанного бизнеса просто закрылось, второй и третий карантины добивали эту сферу, а также сферу услуг и розничную торговлю. А сейчас еще больше добьют. Несмотря на падение промышленности, розничный товарооборот показал 8% рост.

Эта отрасль еще более-менее держит экономику, и эти карантины бьют именно по ней, по тем отраслям, которые еще где-то шевелятся и что-то зарабатывают. Карантин добивает эти отрасли», – приводит слова Скаршевского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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