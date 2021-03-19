На Украине освободили производителей вакцин от ответственности за любые побочные эффекты

На Украине освободили производителей вакцин от ответственности за любые побочные эффекты – соответствующий закон утвердила сегодня Верховная рада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», внося законопроект в парламент, кабмин пояснил, что «индульгенция» для производителей обеспечения возможности поможет Украине выполнить обязательства, взятые в рамках механизма COVAX, а также позволит оперативно организовать профилактику коронавирусной инфекции.

Всего в рамках сотрудничества с COVAX Украина надеется получить бесплатно 16 млн доз вакцины против COVID-19. Пока в стране доступен только препарат индийского производства Covishield от AstraZeneca. Но Киев рассчитывает и на вакцину Pfizer, правда ее ожидается около 117 тысяч доз.

От ответственности будут освобождены и медработники, поставившие вакцину, вызвавшую побочные эффекты, если применение препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.

Законопроект рассмотрели сегодня на внеочередном заседании Рады. Освобождение производителей вакцин и медиков от ответственности поддержали 236 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 19.03.21

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