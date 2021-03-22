В Киеве обнаружен британский штамм ковида с агрессивной украинской мутацией

На Украине выявили мутировавший британский штамм коронавируса, который оказался намного агрессивнее предшественника. Вирус обнаружен у пациентов в Киеве и Ивано-Франковске.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает украинский Институт молекулярной биологии и генетики.

Учёные изучили образцы, отобранные у двух пациентов в украинской столице и у 17 в Прикарпатье. Сообщается, что именно этот новый штамм и вызвал очередную вспышку заболевания на Украине.

«Модифицированный «британец» отличается от предшественника, впервые выявленного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающими за скорость его размножения в клетке и реактивность иммунной системы человека...

Это является объяснением все более частого фиксирования случаев повторного инфицирования людей, а также более тяжелого течения коронавирусной болезни у людей», – говорится в сообщении.

Полученные украинскими учёными данные уже внесены в международную базу GISAID.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.03.21

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