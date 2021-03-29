Закроем школы, детсады и остановим транспорт! Киевляне разозлили мэрию

Жители украинской столицы легкомысленно отнеслись к введённому локдауну и массово не соблюдают противокоронавирусные ограничения. В связи с этим городские власти пригрозили ещё больше ужесточить и без того строгие карантинные меры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с последним предупреждением к горожанам обратился заместитель главы киевской администрации Николай Поворозник и пообещал закрыть детские сады и школы, а также остановить общественный транспорт.

«Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан...

Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу… Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом», – заявил Поворозник.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.03.21

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