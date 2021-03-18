Мэр Кличко отправил киевлян в локдаун

В украинской столице вводится жёсткий трёхнедельный карантин с 20 марта по 9 апреля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко, поручив всем городским службам «ввести суровые карантинные ограничения».

Через два дня закрываются все кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.

В торгово-развлекательных центрах будут работать лишь продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Религиозные богослужения разрешены только в помещениях, где площадь на одного человека составляет не менее 10 кв метров.

Запрещено проведение всех массовых мероприятий: развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других.

Ранее локдаун ввели в столице Галичины Львове.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.03.21

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