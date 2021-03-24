В киевских больницах заполняют кроватями коридоры

Больницы в Киеве заполнены на 100% пациентами c Сovid-19. Городскими властями принято решение о размещении дополнительных койко-мест в коридорах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил заместитель мэра украинской столицы Владимир Бондаренко.

«Опорные больницы Киева загружены на 100%, там кровати уже стоят в коридорах, и мы этого не скрываем», – заявил чиновник.

Ситуация осложняется тем, что больных нельзя перевезти в соседние области, так как там положение с размещением не лучше.

«Дополнительных договоренностей с областями в данном случае не может быть, поскольку там также загружены практически все койко-места. Сейчас мы открываем резервы, это установление дополнительных кроватей в коридорах», – сказал Бондаренко и добавил, что ведутся переговоры о срочном перепрофилировании под COVID-19 оставшихся больниц, не задействованных в борьбе с пандемией.

Симферополь, Валентин Карамазов

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