Кличко заявил о нехватке мест в киевских больницах

В Киеве свирепствует коронавирусная инфекция. Больницы украинской столицы заполнены уже на 74%, а тяжелобольные продолжают поступать, и их число ежедневно увеличивается.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Заболеваемость увеличилась почти в два раза. И продолжает расти. Летальность от вируса – в полтора раза. Только в последние дни фиксируют от 24 до 30 смертей в сутки. Количество госпитализированных увеличилось более чем в два раза. Из них больных в тяжелом состоянии – в два раза больше, чем в январе», – сообщил киевский мэр и добавил, что коронавирусом заболевает всё больше людей младшего и среднего возраста.

«Если раньше большинство госпитализированных это были люди старшего возраста, то теперь больше стали болеть более молодые киевляне. Многие пациенты – это 30-40 летние жители столицы», – заявил Кличко.

Напомним, накануне Кличко ввёл в украинской столице жёсткий локдаун до 9 апреля.

Симферополь, Валентин Карамазов

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