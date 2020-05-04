Кличко предрёк миллион двести тысяч умерших от коронавируса на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что коронавирусной инфекцией, которая будет проходить в несколько волн, переболеют 80% украинцев – 35 млн человек. Из, них при зафиксированной сегодня смертности в 2-3%, могут умереть 1,2 миллиона.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на внеочередном заседании Кабинета министров Украины.

«До конца года вероятность распространения коронавируса может достигнуть 80%. Именно столько людей переболеют в каждой стране. Ключевой задачей является то, чтобы не было инфекционного взрыва. Чтобы недопустить того, что произошло в Италии или Нью-Йорке – когда количество заболевших превышает количество медиков, которые могут оказывать помощь. Будет много волн этого заболевания. Нашей задачей является замедление болезни и уменьшение ее нагрузки на различные заведения.

Смертность от 2% до 3%. 80% от населения Украины, которое переболеет коронавирусом – это 35 млн человек. А теперь посчитайте – 2-3% это сколько? Это 1,2 млн украинцев могут умереть. Уровень смертности в 4% – это 1,6 млн украинцев», – тревожится Кличко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил заверить мэра Киева, что распространение коронавирусной инфекции наУкраине проходит «по мягкому сценарию».

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утверждал, будто меры предпринятые Украиной в связи с пандемией коронавируса настолько эффективны, что позволяют избежать роста смертности в стране от Covid-19 – до 120-140 тысяч человек к концу года.

Отметим, что Украина демонстрирует самый низкий показатель тестирования на коронавирус в Европе. При этом ряд украинских экспертов подвергает сомнению не только общее число заразившихся коронавирусом украинцев, но и подозрительно низкий показатель смертности.

Симферополь, Валентин Карамазов

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