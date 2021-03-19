В Верховной раде объявили Украину «ковидным гетто»

Украинские депутаты вызвали в Верховную раду главу Минздрава страны Максима Степанова и высказали ему всё, что они думают о катастрофической ситуации с коронавирусной инфекцией в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с особо резкой критикой работы министра выступила депутат Ольга Стефанишина.

«У нас сегодня закрываются один за другим украинские города на карантин – Львов, Полтава, Киев. В то же время другие страны, которые всё это время, с декабря, вакцинировали своё население, наоборот, открываются – дети идут в школу, начинает работать бизнес.

Потому что правительства тех стран и министерства здравоохранения позаботились о своих людях. А вы превратили Украину в ковидное гетто... Мы на предпоследнем месте в Европе по вакцинации населения. Ваш «каскад» (метод вакцинации – прим. «НД») не работает!

В то же время вы тут 20 минут рассказывали, все вокруг виноваты – политики, люди, предшественники. Вы год на должности – что вы сделали для того, чтобы мы не лишались своей экономики и своих людей?» – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского депутата.

Министр здравоохранения не нашёлся, что ответить на эти упрёки, но попытался убедить парламентариев в том, что смертность на Украине не самая высокая в Европе, а в СМИ слишком много «различной дезинформации».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.03.21

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