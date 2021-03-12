Украина впервые обогнала Россию по суточному приросту ковид-заражённых

На Украине зафиксирован рекордный рост заразившихся коронавирусом за сутки – 12 946 человек.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Минздрав Украины.

В России за последние сутки зафиксировано 9 794 новых случаев коронавируса.

При этом, по оценке украинских экспертов, несмотря на меньшие летальные показатели в целом, смертность от Сovid-19 на Украине растёт намного большими темпами. Темпы роста госпитализации также обгоняют российские показатели.

В первую очередь, на Украине ухудшается ситуация с тяжелыми случаями Сovid-19. По данным украинского издания «Страна.УА», 10 марта был зафиксирован антирекорд по количеству госпитализаций – 4 250 случаев. В среднем в марте госпитализируют свыше трёх тысяч украинцев ежедневно.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.03.21

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