«Моментальные тяжёлые последствия» – украинские врачи сравнили привезённую Зеленским вакцину с эксрементами

Экс-президент и экс-премьер-министр Украины, а ныне депутаты парламента Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко рассказали о первых результатах начавшейся в стране прививочной кампании непроверенной индийской вакциной «Covieshield», завезённой командой Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своими впечатлениями о вакцинации они поделились в ходе заседания Согласительного совета Верховной рады Украины.

«Я только что вернулся из Закарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии и защиты людей...

Это правда, что отказываются вакцинироваться, я спросил, почему. Я прошу извинения за непарламентское выражение, которое прозвучало из уст врача, который находится в состоянии отчаяния: потому что «гимно» привезли. И на сегодняшний день никто не знает, потому что привезли это из-за коррупции или из-за профнепригодности. Действительно, на сегодняшний день обеспечение вакцинами – это соревнование, когда каждая из стран сама за себя», – приводит «ПолитНавигатор» слова Порошенко.

В свою очередь, Юлия Тимошенко рассказала о побочных эффектах индийской вакцины.

«25 февраля в Одесской инфекционной больнице было вакцинировано 40 медиков, из них 22 медика моментально получили тяжелые последствия... температура выше 38, достаточно тяжелое состояние. Я хочу спросить, мы что, все это тут будем покрывать? Мы будем дальше предлагать стране делать прививку вакциной, которая ввезена, которая, судя по результатам, по тому, что медики массово отказываются от этой вакцинации, это значит, что они что-то знают. И на себе они испытывают эту вакцину.

Мы – парламент, мы не можем просто быть обслуживающим персоналом администрации президента, и когда вообще это случилось? Поэтому нужно вызывать всех ответственных лиц и спрашивать, почему такие последствия использования этой вакцины...

Мало того, что мы сорвали производство своей вакцины. Мало того, что мы не закупили своевременно качественную вакцину, так ко всему – мы по всему миру подбираем то, что никто не хочет использовать!», – негодовала Тимошенко.

Напомним, ранее врач-реаниматолог из города Черкассы Евгений Горенко, который первым на Украине привился непроверенной индийской вакциной «Covieshield», заявил, что чувствует себя хорошо, и благодарит за это Бога.

Между тем, сам врач подвергся жесточайшей критике со стороны коллег и граждан, которые не верят, что он укололся индийским препаратом, и подозревают реаниматолога в постановке, чтобы угодить властям.

Симферополь, Валентин Карамазов

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