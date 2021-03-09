Израиль не собирается пускать в страну привитых «Ковишилдом» украинцев

Взаимное признание Израилем и Украиной паспортов вакцинации невозможно, так как Тель-Авив не собирается одобрять эффективность индийской вакцины «Covieshield», которой прививают граждан «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

«Мы над этим вопросом работаем совместно и будем принимать в ближайшее время решение. В Израиле бесспорно высокий уровень вакцинации, сегодня они колют фактически только две вакцины – Pfizer и Moderna. Сегодня как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять», – сообщил Корнийчук.

Напомним, по данным главы украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, только в одной одесской больнице в один прививочный день из 44 привитых «Ковишилдом» медиков сразу же стало плохо половине из них. Побочные эффекты сопровождались высокой температурой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.03.21

В Крыму официально назначен новый глава Госкомнаца. / В Симферополе растет число повреждений на сетях водоснабжения. / В ситуации с Форосским парком будет разбираться «десант» из Москвы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»