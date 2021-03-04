На Украине индийская вакцина вызвала 126 случаев побочных эффектов и одну госпитализацию

На Украине привили десять тысяч человек завезённой в феврале вакциной «Ковишилд» индийского производства. Сообщается о 126 случаях возникновения побочных эффектов. Один человек госпитализирован.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

«Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть, чуть более 1% от всех вакцинированных. Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека», – написал глава комитета у себя в Фейсбуке.

Между тем, по данным главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, только в одной одесской больнице в один прививочный день из 44 привитых медиков сразу же стало плохо половине из них. Побочные эффекты сопровождались высокой температурой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.03.21

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