«Уже в апреле» – украинский учёный предрекает «национальную катастрофу» из-за Covid-19

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией вместе с третьей волной эпидемии ожидается на Украине в начале апреля. Стране грозит «национальная катастрофа» на фоне развала системы здравоохранения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил врач и ученый Института биохимии НАН Украины Владимир Галицкий.

По его словам, третья волна эпидемии продлится до середины мая. Число инфицированных достигнет 40 тысяч в сутки, а количество смертей – 1000 человек ежедневно.

«Интенсивное проведение прививок могло бы помешать стремительному развитию эпидемии в Украине. Чтобы сорвать весеннюю волну заболеваемости, в данный момент следовало бы вакцинировать уже около 50-70% населения, однако темпы вакцинации у нас, к сожалению, очень невысокие», – сетует учёный.

В этих условиях он призвал граждан соблюдать меры предосторожности и предположил введение правительством строжайшего карантина.

Напомним, ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине началась третья волна коронавируса, и предупредил о возможности введения жестких ограничительных мер.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.03.21

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