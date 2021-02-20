На Украине резкий рост заболеваемости COVID-19, власти начинаю разворачивать карантинные посты

На Украине начинаю разворачивать карантинные посты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на минувшей неделе в стране отмечен всплеск заболеваемости коронавирусом. Так, 15 февраля сообщалось о 2 тысячах 332 новых случаях, 16-го – о 3 тысячах 143, 17-го – о 4 тысячах 286, а последние трое суток ежедневно выявляется более 6 тысяч заболевших.

В связи с растущим числом зараженных в Ивано-Франковской области решено установить карантинные посты на въездах и выездах ряда населенных пунктов, включая областной центр.

Всем пересекающим черту поселения будут измерять температуру и в случае выявлении признаков болезни направлять их в больницы.

При обострении ситуации вьезд и выезд из населенных пунктов будет запрещен. Что любопытно: только 5 из 16 постов будут работать круглосуточно, остальные – с 6 утра до 9 часов вечера.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.02.21

Житель Севастополя закопал жену, заявившую о разводе. / Приход воды в водохранилища Крыма за год сократился на 40%. / Минобрнауки России решил, что сметане в Симферополе пора подорожать. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»