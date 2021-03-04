Хитрый ход: на Украине официально объявили третью волну коронавируса

На Украине началась третья волна коронавируса: об этом официально заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, предупредив о возможности введения жесткого карантина.

«Мы видим каждый день рост количества заболевших. Надо констатировать, к сожалению, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса. Скорее всего, придется возвращаться к модели локдауна, которая уже была в Украине», – сообщил глава украинского правительства.

По его словам, справиться с пандемией может помочь иммунизация, но из-за дефицита вакцины в мире процесс займет полтора-два года.

«Это время нам нужно как-то жить. Мы постараемся максимально управлять адаптивным карантином, но если мы увидим нагрузку на медицинскую систему, у нас не будет другого выхода кроме как ввести жесткий локдаун», – заявил Шмыгаль.

Напомним, на Украине зафиксирован резкий всплеск заболеваемости коронавирусом: если 3 марта сообщалось о 7 тысячах заболевших, то сегодня – о 10 тысячах. Одновременно появилась информация о регистрации в стране первых случаев «британского штамма», отличающегося повышенной заразностью.

В соцсетях и ряде СМИ озвучивается мнение, что всплеск заболеваемости связан с поступлением в страну индийского препарата CoviShield, который называют «вакциной для бедных». Третья стадия испытаний препарата началась несколько дней назад, его эффективность не просчитана, а побочные эффекты не изучены. Украинцы отказываются прививаться этой вакциной, и власти могут подобным образом попытаться побудить население к иммунизации.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 04.03.21

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