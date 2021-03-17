В украинском Житомире негде размещать больных Covid-19

Больницы трёхсоттысячного украинского города Житомира в ближайшее время перестанут принимать заболевших коронавирусной инфекцией, нуждающихся в срочной госпитализации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили на заседании исполнительного комитета городского совета.

Отмечается, что свободных коек в больницах осталось всего 130, что с учётом роста заболеваемости хватит только на неделю.

«Последние недели достаточно напряженные. Сегодня утром в первой больнице находится 188 пациентов, во второй больнице – 205. Госпитализаций за сутки – 37, но несколько дней подряд у нас было от 40 до 50 госпитализаций за сутки. Пока резерв в 130 коек у нас есть в больницах, но ситуация напряженная...», – заявила заместитель мэра Житомира Мария Мисюрова.

«Фактически мест осталось на неделю, если не изменится ситуация», – подтвердил мэр города Сергей Сухомлин.

В отсутствии помощи из центра градоначальник просит жителей хотя бы придерживаться элементарных норм безопасности.

Напомним, в последние недели на Украине фиксируются высокие темпы роста числа заболевших Covid-19, который уже превысил российские показатели.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.03.21

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