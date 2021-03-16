Специалисты подтвердили циркуляцию на Украине британского штамма SARS-COV-2

Специалисты одного из крупнейших университетских медицинских комплексов в Европе подтвердили циркуляцию на Украине британского штамма SARS-COV-2. Об этом заявили в Центре общественного здоровья украинского Минздрава.

едает корреспондент РИА «Новый День», вирусологическая референс-лаборатория Центра получила результаты секвенирования 152 образцов из 200 отправленных на исследование в лабораторию на базе клиники Шарите.

«На территории Винницкой (4 образца) и Закарпатской (2 образца) областей выявлена циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69/ 70, – сообщают в Цетре. – Кроме того, определены изменения (del HV69 / 70 в Spike-protein) в 2 образцах из Львовской и Луганской областей».

Отмечается, что исследованные ранее в клиники Шарите образцы из Украины позволили определить циркуляцию в стране 18 мутировавших штаммов – генетических линий В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2, происходящих из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

Мутировавших штаммов, имеющих южно-африканское (В1.351) или бразильское (В1.1.28.1) происхождение, не обнаружено.

Напомним, информация о регистрации первых случаев «британского штамма» появилась на Украине в начале марта. Тогда же был отмечен резкий всплеск заболеваемости коронавирусом и объявлена третья волна пандемии.

Тогда в соцсетях и СМИ озвучивалось мнение, что всплеск заболеваемости связан с поступлением в страну индийского препарата CoviShield, который называют «вакциной для бедных». Третья стадия испытаний препарата только началась, его эффективность не просчитана, а побочные эффекты не изучены. Украинцы отказываются прививаться этой вакциной, и власти могут подобным образом попытаться побудить население к иммунизации.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.03.21

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