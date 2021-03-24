Посол Венгрии на Украине: Отказ от российской вакцины – это преступление

Венгрия в условиях пандемии и связанного с ней роста смерности ни за что не откажется от любой возможности нарастить запас вакцин, независимо от того, в какой стране они разработаны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире тернопольского телеканала «Т1» заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто, отвечая на вопрос журналиста о мотивах закупки Будапештом вакцины «Спутник V» у «агрессивной России».

По словам Ийдярто, Венгрия поддерживает Украину по Крыму и Донбассу, однако отказываться от возможности ускорить вакцинацию только по политическим причинам было бы преступлением.

«Мы понимаем, что если не будет вакцинации, то третья волна пандемии ковид будет ужасной. Почти все больницы в Венгрии переполнены. Очень многим людям требуются аппараты ИВЛ, очень много умерло. Поэтому отказаться от малейшей возможности вакцинации было бы преступлением перед народом Венгрии...

Поэтому венгерское руководство не интересуется происхождением вакцины. Если она эффективна, она нас защищает, то мы хотим видеть ее у нас в использовании», – приводит «ПолитНавигатор» слова венгерского дипломата.

Как известно, украинские власти категорически отказались от закупки или производства у себя в стране российской вакцины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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