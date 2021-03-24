Украина раздобыла вторую вакцину – с ещё меньшей эффективностью

25 марта на Украину доставят 700 тысяч доз вакцины CoronaVac, произведённой китайской компанией Sinovac.

Как передаёт корреспонде6нт РИА «Новый День», об этом сообщил официальный украинский импортер препарата – компания «Лекхим».

Отмечается, что в дальнейшем поступит ещё около 2 млн доз CoronaVac.

Между тем эффективность данной китайской вакцины составляет чуть более 50%, что даже ниже эффективности ранее завезённой индийской вакцины «Ковишилд» (около 70%), доверие к которой среди украинцев весьма низкое.

В связи с этим эксперты не ждут ускорения темпов вакцинации и опасаются дальнейшего роста распространения коронавирусной инфекции на Украине.

Напомним, накануне посол Венгрии на Украине заявил, что отказ от закупок российской вакцины является преступлением.

Симферополь, Валентин Карамазов

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