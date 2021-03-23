«Вплоть до полной остановки» – Киев вводит спецпропуска на общественный транспорт

Тотальный карантин, введённый недавно в украинской столице, не приводит к снижению распространения коронавируса. Власти Киева решили серьёзно ограничить пользование жителями общественным транспортом.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о планах введения спецпропусков для пассажиров объявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.
По его словам, решение может быть принято со дня на день, в зависимости от динамики заболеваемости Covid-19 в ближайшие дни.
«Если ситуация не будет улучшаться с заболеваемостью и госпитализацией, то будем вводить спецпропуска – вплоть до остановки транспорта и перевода его в особый режим работы», – заявил Поворозник.
Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нехватке мест в киевских больницах.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 23.03.21
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