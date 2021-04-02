В Киеве собираются ввести комендатский час

Критическая ситуация с распространенем коронавирусной инфекции и заболеваемостью Ковид-19 в украинской столице вынуждает власти прибегнуть к крайним формам ограничительных мер.

Решение о введении комендансткого часа в Киеве может быть принято уже 6 апреля на заседании Верховной рады.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в МВД Украины.

Пока предполагается, что появляться гражданам на улицах будет запрещено с 22:00.

«Еще неделю назад этот сценарий никто не рассматривал. Было заседание СНБО, и на этом заседании обсуждался вопрос ситуации с ростом заболеваемости. Решение о дополнительных ограничениях для Киева признали нецелесообразным. Также ранее ситуацию анализировала СБУ. И там тоже не поддержали комендантский час, запрет на передвижение и прочие подобные ограничения.

Вопрос снова был поднят 30 марта. И да, сегодня началась подготовка к рассмотрению ситуации в Киеве Верховной радой. Вероятно, сейчас могут принять любые решения», – заявил журналистам высокопоставленный источник в МВД.

Напомним, сегодня Украина поставила новый антирекорд по заболевшим Covid-19. За минувшие сутки в стране выявили 19 893 новых случая заражения, сообщил глава минздрава Максим Степанов в своем Facebook. Днем ранее стало известно о 17 569 новых заболевших.

Симферополь, Валентин Карамазов

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