Украина поставила новый антирекорд по заболевшим Covid-19

Украина установила новый антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии. За минувшие сутки в стране выявили 19 893 новых случая заражения, сообщил глава минздрава Максим Степанов в своем Facebook. Днем ранее стало известно о 17 569 новых заболевших.

Также за последние 24 часа было госпитализировано 5 040 человек, скончались 433 пациента (накануне 413), выздоровели 10 287 человек, сообщил министр.

Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Львовской (+1668), Одесской (+1608), Харьковской (+1494), Хмельницкой (+1351), Днепропетровской (+1178) и Киевской (+1156) областях. В Киеве за сутки подтверждено 1164 случая инфицирования.

Предыдущий антирекорд по заболевшим был зафиксирован 18 марта, когда в стране выявили 18 226 зараженных.

Накануне глава украинского минздрава заявил в эфире телеканала «Украина 24», что более заразный британский штамм коронавируса обнаружен во всех областях страны. В двух регионах выявлен южноафриканский вариант Covid-19, добавил Степанов. По его словам, эти два штамма более агрессивны по сравнению с изначальными и «меняют нынешнюю картину» заболеваемости в стране.

Напомним, 22 марта сообщалось о выявлении британского штамма коронавируса в Ивано-Франковске и Киеве. Спустя 10 дней мутировавший вариант вируса нашли во всех областях Украины.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 01.04.21

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