В Крым из Украины повезли коронавирус

В Крыму растет поток туристов из Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшую неделю в республику из-за границы прибыли 5 тысяч 99 человек, 89% из них попали на полуостров с территории Украины.

Учитывая, что в соседнем государстве складывается весьма неблагоприятная ситуация с заболеваемостью коронавирусом, велик риск завоза инфекции и в РК.

Так, за неделю в Крыму зафиксировано 5 завозных случаев ковида – все из Украины. Кроме того, 373 человека, прибывших через сухопутную границу, отказались проходить обследование, поэтому тоже могут быт заражены. Троих из них за подобное поведение уже оштрафовали на 15 тысяч рублей каждого.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.04.21

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