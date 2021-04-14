На Украине заявили об отсутствии средств на закупку вакцин

Минздрав Украины заявил о нехватке средств на закупку за рубежом вакцины для населения. Это вызвало возмущение украинских депутатов, которые отметили, что вакцинация даже толком не началась, а деньги уже кончаются.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с резкой критикой президента и правительства выступил в Верховной раде украинский депутат Нестор Шуфрич.

По его словам, на сегодняшний день в страну реально доставлено около миллиона доз, а необходимо, как минимум, 40 миллионов.

«Нельзя не обратить внимание на почти 500 умирающих от коронавируса каждый день. Сегодня тоже 467 погибших, это данные на вчерашний день. Как так может быть, что на Украине, которая прошла только один бюджетный квартал, министр здравоохранения уже кричит, что у него не хватает денег на закупку вакцины? Неужели мы уже купили тридцать миллионов, и необходимо купить следующие десять?

У нас едва есть один миллион вакцин. И мы не знаем, что будет дальше, мы абсолютно не готовы к процессу вакцинации», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского депутата.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.04.21

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