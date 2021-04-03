Украина продолжает бить рекорды по заболеваемости коронавирусом: впервые с начала пандемии суточная выявляемость превысила 20 тысяч.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в стране зафиксирован 20 тысяч 341 новый случай. Больше всего новых зараженных обнаружено в Киеве, Львовской и Одесской областях. В течение 2 апреля от инфекции скончались 396 человек (в России – 384).

Всего на Украине с начала пандемии подтвержден 1 млн 731 тыс 971 случай COVID-19, умерли 34 тыс 75 человек. В стране введен режим чрезвычайной ситуации и общий карантин.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.04.21

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