Украинцы нашли спасение от коронавируса в лекарстве для скота

Жители Украины самостоятельно применяют для лечения коронавирусной инфекции ветеринарный препарат, предназначенный для скота. Такое заявление сделала ведущий инфекционист украинского минздрава Ольга Голубовская в эфире телеканала «Украина 24». Речь идет об антипаразитарном препарате ивермектине. Медик предупредила об опасности лечения этим лекарством.

Инфекционист рассказала, что некоторые заболевшие ковидом украинцы используют препарат ивермектин, который применяется в США. «Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют», – уточнила она. При этом, подчеркнула она, на Украине препарата в форме, рассчитанной на людей, нет, а тот, что есть, можно применять только в ветеринарной практике.

«Для людей не все страны имеют его (ивермектин – прим. ред.) в таблетированной форме. Что у нас делают, наслушавшись? Они покупают ветеринарный препарат, и начинают не просто пить, а еще и вводить внутримышечно», – сообщила Голубовская, отметив, что довольно опасно для людей.

По ее словам, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Минздрава США ранее «высказали предостережение о сопутствующих веществах, которые рассчитаны в дозах на лошадей и на крупных животных, и это достаточно опасно».

Ивермектин применяется для лечения человека, крупного рогатого скота, свиней, лошадей и овец. Людям назначается исключительно перорально.

Препарат продемонстрировал активность против нового коронавируса в лабораторных условиях. Однако, как сообщил Европейский медицинский регулятор (EMA), для блокирования SARS-CoV-2 необходима очень большая доза, которая только навредит организму. Поэтому препарат не получил одобрения для лечения или профилактики Covid-19 ни в Европе, ни в США.

Украина столкнулась с новой вспышкой коронавируса. За минувшие сутки, по данным минздрава, зафиксировано 17 424 новых случаев заражения, умерли 290 человек. С начала пандемии заразились ковидом более 1,6 млн украинцев, скончались – 31,7 тыс. В последние дни Украина бьет антирекорды по суточной заболеваемости Covid-19 и смертности от этой инфекции.

Киев, Наталья Петрова

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