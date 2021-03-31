Локдаун или смерть! Украинский инфекционист заявила о коронавирусном «Бородино» в больницах

Власти Украины бездействуют, а коронавирусная статистика лжёт. Если в ближайшие дни не ввести тотальный карантин по всей Украине, то страну ждёт катастрофа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила известный украинский инфекционист, доктор медицинских наук, професор и Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

По её словам, официальную статистику Минздрава по коронавирусу «можно умножать на десять, на пять – так точно... Сейчас в стране уже просто пожар».

«Вы видите, что сейчас мы без локдауна просто не обойдемся. Причем ввести его нужно грамотно: поговорить с эпидемиологами, максимально перевести всех на работу онлайн и школы тоже – это один из питомников инфекционных заболеваний... Наше образование страдает с 90-х годов и ничего за год не случится, а то что сейчас творится в клиниках – уму не поддается, это Бородино!

Все, кто может остаться дома, должны остаться дома. Сейчас есть возможность организовать доставку продуктов. Школы закрыть, вузы. На месяц нужно оставить работать только медицинский персонал... У нас уже больные вповалку лежат, как на поле боя: и мертвые, и живые... Это кошмар. Оставить работать медицинские учреждения и обеспечить им обслуживание», – призвала врач.

«Я видела, что в клиниках. А сейчас люди кричат о помощи. Просят найти хоть что-то. Кислородный концентратор купить нельзя. А мы не можем найти, потому что нет просто ничего. У больных нет персонала – открылись отделения, где кислород проведен, а нет ни санитарок, ни сестер – вообще никого...

Я не эпидемиолог, а инфекционист, и это не мои решения, но я за локдаун выступаю уже давно. Люди добрые, готовьтесь тогда дома умирать. Я думаю, государство потянет выплатить людям минимальные зарплаты, чтобы они месяц посидели дома. Но если мы эту цепочку не разорвем...», – предупредила Голубовская.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.03.21

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