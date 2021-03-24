На Украине сообщили о двух смертях после вакцинации препаратом Covishield

На Украине зафиксировали еще одну смерть после вакцинации от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 марта в поселке Черноморское под Одессой женщина-военнослужащая потеряла сознание на улице и умерла до прибытия скорой. 21 марта ее привили от COVID-19 препаратом Covishield (AstraZeneca).

По данным МОЗ, противопоказаний для вакцинации у 44-летней женщины не было, хотя она страдала хроническим сердечно-сосудистым заболеванием и другими сопутствующими болезнями. Кроме того, из того же флакона вместе с ней привили еще 9 военнослужащих, все они чувствуют себя хорошо.

Предварительная причина смерти женщины: острое расстройство кровообращения.

При этом в Минздраве рассказали еще об одн смерти после прививки. В Черновцах мужчине поставили Covishield 15 марта, а на следующий день его доставили в городскую больницу с инсультом. Спасти его не удалось. У остальных 9 человек, получивших вакцину из того же флакона, побочных эффектов не выявлено.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.03.21

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