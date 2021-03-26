На Украине суточный прирост заражённых в два раза превысил российские показатели

Количество заражённых коронавирусом на Украине за последние сутки составило 18 132 человека.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Днём ранее было выявлено 16 699 новых случаев заболевания Covid-19.

Накануне глава Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что в стране может быть введен тотальный локдаун.

Ранее администрация украинской столицы сообщила, что больницы Киева заполнены на 100%. Новых пациентов приходится размещать в коридорах.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.03.21

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