На Украине может быть введен полный локдаун

На Украине может быть введен полный локдаун – об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация с распространением коронавируса в стране продолжает ухудшатся. Сегодня в красной зоне находятся уже 9 регионов: Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. В ближайшее время к ним могут присоединиться Николаевская, Тернопольская и Черкасская области.

Во вторник, 23 марта, на Украине был зафиксирован рекорд смертей от ковида – 333 летальных исхода за сутки. И уже вчера этот рекорд был побит – 342 умерших.

«Если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна», – заявил Данилов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.03.21

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