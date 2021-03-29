На Украине от последствий Covid-19 впервые умер ребёнок

В Харьковской области Украины умер 11-летний мальчик, который с 8 марта лежал в больнице с диагнозом менингоэнцефалит, усложнённым Covid-19.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на главного санврача области Любовь Махоту сообщило местное издание «Общественное».

Сообщается, что мальчик поступил из села Ватутино, врачи боролись за его жизнь больше двух недель, однако 26 марта он скончался.

«Были диагностированы Covid-19 и тяжелая форма герпесовирусной инфекции», – цитирует издание Махоту.

Журналистам не удалось выяснить подробности течения болезни, однако в областном лабораторном центре заявили, что смерть ребёнка будет официально отражена в статистике смертности от Covid-19 по Харьковской области.

До сих пор смерть детей от последствий коронавирусной инфекции на Украине не регистрировалась.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.03.21

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