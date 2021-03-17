Во Львове вводят локдаун

Львов закрывают на карантин. Такое решение приняли городские власти, проанализировав эпидситуацию в городе: за последние несколько недель резко возросла заболеваемость коронавирусом и число пациентов, нуждающихся в госпитализации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», локдаун вводится с 19 по 28 марта. Учеников 1 – 4 классов отправляют на каникулы, остальных школьников переводят на дистанционное обучение.

Закрываются театры, кинотеатры, музеи и концертные площадки.

В ТРЦ смогут работать только продовольственные супермаркеты, зоомагазины и аптеки. Хозяйственные магазины работают на выдачу по предварительным заказам.

Предприятиям общепита разрешено работать только на вынос, спортзалам и парикмахерским – по предварительной записи.

Общественный транспорт будет работать в прежнем режиме: в салоне должно находится пассажиров не больше, чем сидячих мест.

В целом на Украине за последние сутки выявлено 11 тысяч 833 новых случая коронавируса, 289 человек умерли.

Львов, Платон Ефимчук

Львов. Другие новости 17.03.21

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