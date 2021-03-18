В Киеве сегодня могут ужесточить коронавирусный карантин – заболеваемость растет неуклонно

В Киеве сегодня могут усилить карантин. Как рассказал РБК-Украина рсекретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, 18 марта на 10 часов глава города созвал внеочередное заседание комиссии по ЧС. «Мы ждем от главного управление Госпродпотребслужбы и департамента здравоохранения предложений насчет усиления противоэпидемических ограничений», – рассказал Бондаренко.

По его словам, юридически это не будет переходом в «красную зону». Бондаренко уточнил, что ситуация в Киеве очень сложная. В больницах свыше 3,5 тысячи человек, из которых 71% в тяжелом состоянии, добавил секретарь Киевсовета.

«При таких темпах госпитализации, через несколько дней в Киеве может не хватать койкомест для больных. Учитывая, что спустя полгода не выполнено обещание о задействовании больниц Национальной академии медицинских наук, ведомственной больницы «Укрзализныци», национальных больниц, к сожалению, у Киева не остается другого выхода, как усиливать ограничения», – заявил Бондаренко.

Как сообщает киевская газета «День», по состоянию на 17 марта Киев находился в «оранжевой зоне» адаптивного карантина, поскольку в столице превышена норма госпитализаций пациентов с COVID-19. На вчерашний день показатель составляет 79,3 случая на 10 000 населения при норме не более 60.

Киев также является лидером по новым случаям коронавируса.

На этом фоне растет и число больных гриппом и ОРВИ. Согласно актуальным данным, только за прошлую неделю заболели более 18 тысяч человек. Пока заболеваемость находится ниже уровня эпидемического порога.

Напомним, накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев близок к попаданию в «красную зону» карантина. Чуть более недели назад в столице еще не было оснований для этого, пишет газета «День».

В «красной зоне», например, запрещается прием посетителе в кафе, ресторанах, ТРЦ, кинотеатрах и работа рынков. Также, как правило, действует запрет на массовые мероприятия и посещение образовательных учреждений.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 17.03.21

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