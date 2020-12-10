После Евромайдана Украина безвозвратно утратила пять отраслей промышленности

На Украине после победы Евромайдана в 2014 году прекратили существование пять отраслей промышленности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил экс-депутат Верховной рады, основатель «Союза левых сил» Украины Василий Волга.

«У произошедшего семь лет назад майдана нет позитивных результатов. Семь лет назад произошел государственный переворот – явление антиукраинское, антинародное, антигосударственное. Явление, которое крайне опасно, которое привело к разрушению экономики, утрате пяти отраслей промышленности.

Мы были одним из девяти участников космического клуба – космическая отрасль погублена. Авиастроение погублено, машиностроение погублено, судостроение погублено, автомобилестроение погублено.

Ещё семь лет назад мы в год выпускали более 110 тысяч легковых автомобилей – как национального производства, так и сборок. На сегодняшний день мы за семь лет не выпустили ни одной легковой машины», – приводит слова украинского политика «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.12.20

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