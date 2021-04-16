«Будет хуже, чем Чернобыль»: Крым и Донбасс станут мёртвыми территориями без Украины – Зеленский

«Оккупация» Крыма и Донбасса Россией превратит эти территории в «мёртвые зоны».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким прогнозом для французской газеты Le Figaro выступил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом, он умолчал о ежедневных бомбёжках Донбасса украинской артиллерией, а также о том, что Крым успешно развивается, несмотря на украинскую торговую, транспортную, энергетическую и водную блокаду.

Зеленский уверяет, что Донбасс и Крым ожидает участь «оккупированных Россией» Абхазии и Приднестровья.

«Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация – в Абхазии, Приднестровье и тому подобное. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они едут с той территории.

Итак, это (Донбасс и Крым) будет «мертвая» территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто «мертвые» регионы, к сожалению», – рассуждает президент Украины.

Отметим, что Приднестровье, несмотря на все сложности и двойную блокаду со стороны Киева и Кишинёва, по уровню жизни опережает любой регион нищей Молдовы.

Между тем, сама Украина, из которой уже выехало до 10 миллионов гастарбайтеров, по оценке киевских экспертов, близка к гуманитарной и экономической катастрофе.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.04.21

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